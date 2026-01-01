Mother – Sie schlägt zurück
Mother – Sie schlägt zurück
Catherine Hardy ist eine Vorzeigeschülerin, die noch niemals irgendwo Probleme gemacht hat oder negativ aufgefallen ist. Ihr Leben wird auf den Kopf gestellt, als unangebrachte Status Updates und anzügliche Fotos auf ihrem Profil eines sozialen Netzwerks erscheinen. Obwohl Catherine behauptet, dass sie damit nichts zu tun habe, glaubt ihr niemand. Die einzige Person, die ihr noch vertraut, ist ihre Mutter Susan, die jedoch selbst schwer mit dem anstehenden Weggang ihrer Tochter zum College zu kämpfen hat. Als die Kommentare immer mehr aus dem Ruder laufen, wird dadurch auch Catherines Chance auf ein Stipendium gefährdet. Doch wer steckt hinter den Demütigungen. Ist es ihr Ex-Freund oder ein Mitbewerber, der sie schlecht aussehen lassen will? Aber je mehr Informationen sie findet, desto deutlicher wird, dass weitaus mehr hinter den Angriffen auf ihr Selbstbild steckt.