Moulin Rouge
Der Pariser Maler Henri Toulouse-Lautrec erleidet einen tragischen Unfall und wird dadurch zum Invaliden. Zwar hat er als Künstler einen sensationellen Erfolg mit seinen berühmten Plakaten, doch ist er dennoch durch seine Behinderung ein verzweifelter Mann geworden, der im Alkohol Trost sucht. Der Maler lernt das Mannequin Myriamme kennen, doch geprägt von seinen bisherigen Misserfolgen bei Frauen, verliert er Myriamme wieder. Toulouse-Lautrec verfällt völlig dem Alkohol.
Genre:Biografie
Produktion:gb, 1952
