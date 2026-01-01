Mr. Brooks - Der Mörder in Dir
116 Min.Ab 18
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Mr. Brooks - Der Mörder in Dir
Oscar-Preisträger Kevin Costner alias Mr. Brooks kämpft gegen seine mörderischen Fantasien an: Als erfolgreicher Geschäftsmann und liebevoller Familienvater hat Earl Brooks alles, was man sich nur wünschen kann. Doch hinter der Fassade verbirgt sich eine dunkle Begierde, die ihm den Beinamen "Daumenabdruckmörder" einher brachte. Geplagt von seiner inneren Stimme "Marshall" gibt er nach zwei Jahren Pause schließlich seiner Sucht nach und beginnt wieder zu morden ...
Genre:Thriller, Krimi-Drama
Produktion:US, 2007
Altersfreigabe:
18
Copyrights:© LEONINE Licensing AG