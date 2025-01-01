Mr. Deeds
93 Min.Ab 6
Mr. Deeds
Als der milliardenschwere Medienmogul Preston Blake bei der Besteigung des Mount Everest erfriert, steht die Welt Kopf. Blake hinterlässt ein Vermögen von 40 Milliarden Dollar, doch es gibt keinen bekannten Erben. Der einzige Nachkomme, der ausfindig gemacht werden kann, ist der Pizzabäcker Longfellow Deeds. Das Landei wird nach New York gebracht und muss sich plötzlich als Multimilliardär in der High Society zurechtfinden ...
Genre:Comedy
Produktion:US, 2002
6
