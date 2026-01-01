Muse: Worte können tödlich sein
108 Min.Ab 16
108 Min.Ab 16
Muse: Worte können tödlich sein
Seit dem tragischen Tod seiner Freundin leidet der angesehene Literaturprofessor Samuel Solomon (Elliot Cowan) an einem Albtraum, in dem eine Frau Opfer eines brutalen Ritualmords wird. Als die Frau aus seinen Träumen unter exakt denselben Umständen ermordet aufgefunden wird, sucht Samuel den Tatort auf. Dort trifft er auf Rachel (Ana Ularu), die ebenfalls von dem Mord geträumt hat. Gemeinsam versuchen sie, die Identität der geheimnisvollen Frau zu entschlüsseln und betreten eine furchterregende Welt, die von den Figuren beherrscht wird, die die Künstler im Laufe der Zeit inspiriert haben: die Musen...
Genre:Horror, Thriller
Produktion:ES, IE, BE, FR, 2017
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© 2026 PLAION PICTURES GmbH