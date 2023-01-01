Mut wächst nicht auf Bäumen
Der 15-jährige Tyson (Major Dodson) hat Autismus und hat es schwer sich in „normalen“ zwischenmenschlichen Situationen zurechtzufinden. Deshalb unterrichtet ihn seine Mutter (Amy Smart) zu Hause. Doch als sie seinem besonderen Intellekt nichts mehr bieten kann, besucht er die örtliche Highschool, an der sein Vater das Footballteam trainiert. Auf der öffentlichen Schule hat es Tyson alles andere als leicht, aber er findet dort in dem ehemaligen äthiopischen Marathonläufer Aklilu (Barkhad Abdi), einen guten Freund, der ihn fortan fördert und unterstützt, denn Tyson hat es sich gegen alle Widerstände in den Kopf gesetzt, am diesjährigen Stadtmarathon teilzunehmen und dabei lässt er sich durch nichts und niemanden aufhalten… Eine bewegende, herzerwärmende Geschichte, die zeigt, dass mit dem Glauben an sich selbst und dem Mut, den ersten Schritt zu tun, einfach alles möglich ist.