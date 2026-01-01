My All-American - Die Hoffnung stirbt nie
My All-American - Die Hoffnung stirbt nie
Freddie Steinmark (Finn Wittrock) will Football spielen, mehr als alles andere im Leben. Obwohl er nicht den athletischen Mindestanforderungen für Football entspricht, trainiert ihn sein Vater (Michael Reilly Burke) hart für eine Profikarriere. Freddie beweist im richtigen Moment Kampfgeist, was nicht unbemerkt bleibt. Kein geringerer als der legendäre Coach der 'University of Texas', Darrell Royal (Aaron Eckhart), entdeckt ihn und bietet ihm die Chance, mit einem Sportstipendium für die 'Texas Longhorns' zu spielen. Mit seiner High-School-Liebe Linda (Sarah Bolger) zieht er nach Austin, wo ihn ein anstrengendes und straffes Trainingsprogramm erwartet. An der Seite seines alten Freundes Bobby Mitchell (Rett Terrell) und dem neuen Teamkollegen James Street (Juston Street) absolviert er die zermürbenden Trainings. Die Anstrengungen zahlen sich aus: Die 'Texas Longhorn' gewinnen 1969 nach einer aufregenden, wechselhaften Saison die Meisterschaft. Die unermessliche Freude über den Erfolg wird kurz darauf auf grausame Weise zerschmettert, als Freddie eine schockierende Diagnose erhält. Er ist an Knochenkrebs erkrankt. Nun sieht er sich mit dem schwersten Kampf seines Lebens konfrontiert.