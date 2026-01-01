My Big Fat Greek Wedding 2
91 Min.Ab 0
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My Big Fat Greek Wedding 2
Teil 2 der beliebten Culture-Clash-Komödie: Das Ehepaar Toula und Ian hat alle Hände voll zu tun, um Familie und Arbeit unter einen Hut zu bringen. Töchterchen Paris will gegen den Willen von Mama und Papa fernab der Heimat aufs Kollege gehen. Außerdem stellt sich heraus, dass Toulas Eltern auf dem Papier gar nicht verheiratet sind. Ein neuer Hochzeitswahnsinn bahnt sich an ...
Genre:Comedy
Produktion:US, 2016
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Universal Studios Limited