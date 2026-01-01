Mythos Inka-Prinzessin: Diese Eismumie lüftet uralte Geheimnisse
90 Min.Ab 12
90 Min.Ab 12
Mythos Inka-Prinzessin: Diese Eismumie lüftet uralte Geheimnisse
Die Doku taucht ein in zwei rätselhafte Todesfälle, die Jahrhunderte auseinander liegen. Sie beginnt mit der Entdeckung einer perfekt erhaltenen Eismumie in den Anden, die Wissenschaftlern Einblicke in die geheimnisvolle Welt der Inka gewährt. Anschließend wird das Schicksal eines römischen Soldaten beleuchtet, der bei dem Vulkanausbruch des Vesuvs ums Leben kam und dessen Überreste helfen, die Ereignisse in Herkulaneum zu rekonstruieren. Die Dokumentation verbindet diese beiden Geschichten, um zu zeigen, wie forensische und archäologische Methoden uralte Geheimnisse lüften und uns die letzten Stunden von Menschen aus längst vergangenen Zivilisationen enthüllen. Sie zeigt, dass die Toten von einst heute ihre Geheimnisse preisgeben.
Genre:Dokumentation
Altersfreigabe:
12