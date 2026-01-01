MYTHOS Kelten: Das ungelöste Rätsel der Hochkultur
MYTHOS Kelten: Das ungelöste Rätsel der Hochkultur
Eine Reise in Europas ferne Vergangenheit führt direkt in die geheimnisvolle Welt der Kelten – eines Volkes, das trotz seiner kulturellen Stärke jahrhundertelang von griechischen und römischen Überlieferungen überschattet wurde. Vom frühen Salzhandel der Hallstattkultur bis zum goldglänzenden Machtaufstieg der La-Tène-Zeit entfaltet sich das Bild einer überraschend komplexen und technologisch fortschrittlichen Gesellschaft. Mythen und Missverständnisse werden auf ihren Ursprung zurückgeführt: Warum galten die Kelten als „Barbaren“? Welche Vorstellungen halten sich bis heute? Archäologische Sensationsfunde aus Hallstatt, dem Glauberg und Manching öffnen ein Fenster in eine Welt voller kunstvoller Handwerkskunst, außergewöhnlicher Rituale und politischer Strukturen, die Europa tief geprägt haben. Und im Hintergrund bleibt das große Rätsel ihres plötzlichen Verschwindens – ein Geheimnis, das noch immer neue Fragen aufwirft.