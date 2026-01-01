Nach 7 Tagen - Ausgeflittert
111 Min.Ab 12
111 Min.Ab 12
Nach 7 Tagen - Ausgeflittert
Komödie mit Ben Stiller: Eddie ist 40 Jahre alt und mal wieder Single. Als er Lila kennenlernt, scheint sie auf den ersten Blick perfekt. Nach nur sechs Wochen heiraten die beiden - und bereits in den Flitterwochen wird Eddie klar, dass er einen Fehler begangen hat. Lila ist albern, dümmlich, schuldet mehreren Leuten Geld und hat gar keinen festen Job. Ausgerechnet in den Flitterwochen lernt er seine Seelenverwandte Miranda kennen. Doch wie soll er Lila jetzt wieder loswerden?
Genre:Comedy, Romanze
Produktion:US, 2007
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© Paramount Pictures International Ltd.