Nachts, wenn die Hunde bellen
28 Min.Ab 6
28 Min.Ab 6
Nachts, wenn die Hunde bellen
Jakov kümmert sich alleine um seine 9-jährige Tochter Matilda und arbeitet auf einer Baustelle. Die liebevolle Beziehung wird auf die Probe gestellt, als ihm gekündigt wird und ihn Existenzängste heimsuchen. Matilda spürt diesen Druck und sucht seine Nähe. Während Jakov Angst hat, kein guter Vater zu sein, fürchtet sich Matilda davor, ihre einzige Bezugsperson zu verlieren. Beide sind mit der Situation zunehmend überfordert. Der verzweifelte Jakov sucht nach Hilfe. Nach einer wahren Begebenheit.
Genre:Drama
Produktion:AT, 2025
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Sarah Mathis, Melvyn Zeyns