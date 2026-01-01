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Nacktschnecken

Nacktschnecken

87 Min.Ab 16
ORF187 Min.Ab 16
ORF1

Nacktschnecken

Mao, Max und Johann meistern eher ambitionslos ihr poststudentisches Leben in Graz. Mao, die energischste der drei Freunde, betreibt ein Drogen Delivery Service, Max und Johann schlagen sich mit Gelegenheitsjobs und unerfüllten Frauenfantasien durch das Leben. Bis Mao eines Tages das ultimative Angebot bekommt, ein selbstgestricktes Sexvideo zu drehen. Das klingt nach Geld, Sex und Spaß. Die drei Freunde ahnen nicht, worauf sie sich da einlassen.

Altersfreigabe:
16
DESORIENTIERUNG
Copyrights:
© ORF 1