Nausicaä - Prinzessin aus dem Tal der Winde
113 Min.Ab 12
Anime-Meisterwerk von Hayao Miyazaki, das die Eröffnung des legendären Studio Ghibli ermöglichte: Nach einem verheerenden Krieg breitet sich das "Meer der Fäulnis", ein giftiger Pilzwald, über die Welt aus. Nur in Nausicaäs Heimat, dem Tal der Winde, können Menschen noch existieren. Die Prinzessin glaubt an ein friedliches Zusammenleben zwischen den Menschen und der fantastischen Natur, doch nicht jeder hat daran Interesse ...
Genre:Anime, Fantasie
Produktion:JP, 1984
Copyrights:© Wild Bunch Germany GmbH