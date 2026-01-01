Nazi Zombie Battleground
Der wahre Horror des Krieges zeigt sich in dieser Anthologie, die mit drei Geschichten zeigt, wie der Zweite Weltkrieg auch abgelaufen sein könnte. In 'Medal of Horror' begibt sich ein junger britischer Soldat auf eine Selbstmordmission, mit der er die neue Wunderwaffe des Feindes - zombifizierte Soldaten aus dem Ersten Weltkrieg - vernichten will. 'Devils of the Blitz' erzählt von einer Familie, die sich vor den Nazi-Bombern in einem Bunker versteckt, aber vom Regen in die Traufe kommt, als sie fleischfressenden Dämonen begegnet. 'Harriet's War' ist die Geschichte von Harriet Price, die für die Regierung tätig ist und einen mysteriösen Mord untersucht, bei dem dem Opfer mehrere Hakenkreuze in die Haut geritzt wurden.
