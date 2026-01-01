Nemesis 3: Die Entscheidung
91 Min.Ab 18
Nemesis 3: Die Entscheidung
Nachdem Cyborg Nebula versagt hatte, soll ein neuer Killerroboter Alex in Ostafrika aufspüren. Auch Alex‘ Schwester wurde in die Vergangenheit geschickt, um Alex zurück in die Zukunft zu holen. In Alex‘ DNA befindet sich angeblich der Schlüssel zur Bekämpfung der Cyborgs. Doch die Schwester wird von den Cyborgs gefangen genommen, und Alex braucht jetzt dringend Hilfe, um sie retten zu können.
Genre:Science Fiction
Altersfreigabe:
18
