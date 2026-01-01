Never Back Down: Revolt
Never Back Down: Revolt
Als ihr Bruder einen entscheidenden Kampf verweigert, gerät Anya (Olivia Popica) in ein gefährliches Spiel um Leben und Tod. Um seine Schulden bei dem skrupellosen Mafiaboss Julian (James Faulkner) zu begleichen, reist sie nach Rom – und wird sofort in die brutale Unterwelt katapultiert. Entführt von Janek (Michael Bisping), findet sich Anya in einem illegalen Fight-Club wieder, in dem Frauen gezwungen werden, für ein tödliches Schmugglersyndikat zu kämpfen. Jeder Schlag könnte ihr letzter sein. Doch Anya gibt nicht auf: Mit Mut, Entschlossenheit und der Unterstützung anderer Gefangener schmiedet sie einen riskanten Plan, um ihre Entführer zu stürzen. Ein gnadenloser Kampf um Freiheit beginnt – und Anya muss beweisen, dass sie niemals zurückweicht.