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Nichts als die Wahrheit

Nichts als die Wahrheit

107 Min.Ab 12
Planet Movies107 Min.Ab 12
Planet Movies
Nichts als die Wahrheit

Nichts als die Wahrheit

Journalistin Rachel Armstrong (Kate Beckinsale, Pearl Harbor) deckt die Identität einer CIA-Agentin auf – und landet im Gefängnis, weil sie ihre Quelle nicht preisgeben will. Zwischen Pressefreiheit, politischem Druck und persönlichem Opfer entfaltet sich ein fesselnder Thriller über Wahrheit, Moral und den Preis der Integrität. Intensiv, mutig, bewegend.

Genre:
Drama, Thriller, Mystery, Krimi-Drama
Altersfreigabe:
12
Copyrights:
© Tiberius Film