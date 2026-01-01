Night and the City - Die Nacht von Soho
100 Min.Ab 12
100 Min.Ab 12
Night and the City - Die Nacht von Soho
Der erfolglose New Yorker Anwalt Harry Fabian (Robert De Niro) will als Promoter ganz groß ins Boxgeschäft einsteigen. Das nötige Kleingeld muss er sich aber noch bei Freunden und Feinden ausborgen. Dabei verstrickt er sich immer mehr in krumme Geschäfte und legt sich sogar mit der Unterwelt New Yorks an. In weiteren Rollen glänzen Jessica Lange, Eli Wallach und Jack Warden.
Genre:Krimi-Drama
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Tiberius Film