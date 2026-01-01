Night Slash - Schrei lauter!
Night Slash - Schrei lauter!
Stand-up-Comedian Myles steht kurz vor dem Durchbruch. Ein Auftritt in einem renommierten Theater könnte seine Karriere endgültig in Schwung bringen. Doch hinter den Kulissen lauert das Grauen: Als er in seiner Umkleide eine Leiche entdeckt, wird klar, dass etwas ganz und gar nicht stimmt. Ein maskierter Killer hat es offenbar auf die Mitarbeiter des Hauses abgesehen und beginnt, systematisch einen nach dem anderen auszuschalten. Während draußen das Publikum gespannt auf die Show wartet, verwandelt sich das Theater hinter der Bühne in einen tödlichen Albtraum. Myles gerät mitten in das blutige Spiel und muss sich einer Situation stellen, die alles übersteigt, was er je erlebt hat. Zwischen dunklen Gängen, engen Räumen und steigender Panik versucht er, den Täter zu entlarven und zu stoppen. Doch die Zeit läuft gegen ihn, und jede falsche Entscheidung könnte tödlich enden. Was als großer Schritt zum Ruhm begann, wird zu einem verzweifelten Kampf ums Überleben – in einer Nacht, die niemand vergessen wird.