Nightbreakers – Vampire Nation
86 Min.Ab 16
86 Min.Ab 16
Nightbreakers – Vampire Nation
Nachdem man erkannt hat, dass schon seit langer Zeit Vampire unter den Menschen leben, hat man Konstantin Kovak (Roark Critchlow) als Minister für die Beziehungen zwischen Vampiren und Menschen ernannt. Als es zu grausamen Morden sowohl an Vampiren als auch Menschen kommt, beauftragt Kovak den Vampirjäger Johnny Harker (Andrew Lee Potts) und sein Team. Der Gegner ist schnell ausgemacht: mutierte Vampire, die wie Fledermäuse durch die Straßenschluchten fliegen und jeden angreifen, der ihnen in den Weg kommt. Doch es gibt viel mehr Monster als angenommen...
Genre:Horror
Produktion:US, 2012
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© 2026 PLAION PICTURES GmbH