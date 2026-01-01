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Nightmare Symphony

Nightmare Symphony

81 Min.Ab 18
Planet Horror81 Min.Ab 18
Planet Horror

Nightmare Symphony

Der alternde Horror-Regisseur Frank soll für einen zwielichtigen Geldgeber die Arbeiten an einem Horror Streifen beenden. Bei dem Versuch, den Film möglichst schnell fertigzustellen, beginnt er zunehmend an furchtbaren Albträumen zu leiden. Plötzlich werden sämtliche an dem Film beteiligte Personen von einem Serienkiller getötet. Frank ist sich nicht mehr sicher, ob er nicht selbst der Mörder ist.

Altersfreigabe:
18
Copyrights:
© Tiberius Film