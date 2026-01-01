Nightride - One Deal. One Night. One Shot.
99 Min.Ab 12
99 Min.Ab 12
Nightride - One Deal. One Night. One Shot.
Kleinganove Budge (Moe Dunford) plant mit geliehenem Geld einen letzten großen Deal im nächtlichen 'Belfast', bevor er aus der Kriminalität aussteigen will. Doch sein Vorhaben läuft schief und er gerät in einen knallharten Wettlauf gegen die Zeit. Budge muss nicht nur seine verlorene Ware wieder auftreiben, sondern auch einen neuen Käufer finden...
Genre:Thriller, Krimi-Drama
Produktion:GB, FR, US, 2021
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© 2026 PLAION PICTURES GmbH