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Noch ein Wort und ich heirate dich!

Noch ein Wort und ich heirate dich!

91 Min.Ab 6
ATV 291 Min.Ab 6
ATV 2
Noch ein Wort und ich heirate dich!

Noch ein Wort und ich heirate dich!

Katrin ist Anfang 40, als plötzlich ein wildfremder Mann in ihr Leben tritt: Frank, passionierter Biker und Besitzer eines Tattoostudios, mit dem sie so gar nichts gemeinsam hat. Mal abgesehen von einer winzigen Kleinigkeit: Er ist der Vater ihrer Kinder Luisa und Lukas. Die Kinder sind hinter dieses Geheimnis gekommen und haben ihre Mutter zum Handeln gezwungen - mit fatalen Folgen ...

Genre:
Comedy, Romantische Komödie
Produktion:
DE, 2007
Altersfreigabe:
6
Copyrights:
© Janus Film GmbH