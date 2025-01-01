Nochmal so wie letzte Nacht
109 Min.Ab 12
Nochmal so wie letzte Nacht
Dan und Bernie sind zwei Vertreter. Ihre bevorzugten Beschäftigungen sind Frauen, Baseball und Kneipen; von dauerhaften Beziehungen halten sie nicht viel. Doch dann lernt Dan die attraktive Werbemanagerin Debbie kennen. Die beiden verlieben sich und ziehen schließlich in eine gemeinsame Wohnung. Bernie versteht die Welt nicht mehr - und bekommt unerwartet Unterstützung von Debbies frustrierter Freundin Joan. Die beiden versuchen, Dan und Debbie auseinander zu bringen.
Genre:Comedy, Romanze
Produktion:US, 1986
12
