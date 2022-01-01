Nope
126 Min.Ab 12
126 Min.Ab 12
Nope
Im trockenen Santa Clarita Valley, mitten im Nirgendwo, betreiben die Geschwister OJ und Emerald eine Pferderanch. Von finanziellen Sorgen geplagt, überlegen die beiden, die Ranch an den nahe gelegenen Freizeitpark, der unter dem Motto "Wilder Westen" Gäste anzieht, zu verkaufen. Plötzlich nehmen die Geschwister jedoch unheimliche Geräusche, unerklärliche Stromausfälle und sogar ein UFO am Himmel wahr. Was geht vor sich in der Einöde Kaliforniens?
Genre:Science Fiction, Horror, Thriller
Produktion:US, 2022
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© 2022 Universal Studios. All Rights Reserved.