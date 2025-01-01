November Criminals
83 Min.Ab 12
Packende Verfilmung des gleichnamigen Romans von Sam Munson mit Ansel Elgort und Chloë Grace Moretz: Addison und Phoebe besuchen regelmäßig die örtliche Bäckerei, in der ihr Mitschüler Kevin arbeitet. Als der Junge bei einem Überfall erschossen wird, glaubt die Polizei an einen Kollateralschaden im hiesigen Bandenmilieu. Nur Addison ist überzeugt, dass Kevin nichts mit den Kriminellen der Stadt zu tun hatte. Weil ihm keiner zuhören will, ermittelt der 18-Jährige selbstständig.
Genre:Krimi-Drama, Mystery
Produktion:US, 2017
