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Nur ein kleines bisschen schwanger

Nur ein kleines bisschen schwanger

92 Min.Ab 6
SAT.1 emotions92 Min.Ab 6
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Nur ein kleines bisschen schwanger

Nur ein kleines bisschen schwanger

Nina will Karriere als Verlagsmanagerin machen, Beziehungen oder Kinder kommen da nicht in die Tüte. Doch dann soll der Verlag an einen Großkonzern verkauft werden, Massenentlassungen drohen. Um ihre Kündigung zu verhindern, täuscht Nina vor, schwanger zu sein. Dabei ahnt sie nicht, dass der neue Chef der Mann ist, den sie vor einigen Tagen kennengelernt hat - als nichtschwangerer Single ...

Genre:
Comedy
Produktion:
DE, 2007
Altersfreigabe:
6
Copyrights:
© UFA Fernsehproduktion GmbH