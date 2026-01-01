Ohne jede Spur - Der Fall der Nathalie B.
89 Min.Ab 12
89 Min.Ab 12
Ohne jede Spur - Der Fall der Nathalie B.
Nach einer Trainingsfahrt verschwindet die 26-jährige Triathletin Nathalie spurlos. Nach einem Unfall gerät sie in die Gewalt eines unbekannten Fahrers, während ihr Ehemann Martin verzweifelt nach ihr sucht. Als die Polizei zunächst zögert, startet er selbst eine große Suchaktion. Ein packender Thriller über Angst, Hoffnung und Überlebenswillen.
Genre:Thriller
Altersfreigabe:
12GEWALT
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