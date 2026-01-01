Old Surehand
90 Min.Ab 6
90 Min.Ab 6
Old Surehand
Mit seinem Freund Winnetou ist Old Surehand einer Bande skrupelloser und mordlustiger Eisenbahnräuber auf der Spur. Diese versuchen, einen Krieg zwischen den Komantschen und den Weißen zu schüren, um aus den Unruhen durch Waffenlieferungen Kapital zu schlagen: Als sie den Sohn des Komantschen-Häuptlings töten, will dieser hasserfüllt das Kriegsbeil gegen die Weißen ausgraben. Doch Old Surehand und Winnetou versprechen dem Häuptling, den Mörder seines Sohnes zu finden.
Genre:Western, Abenteuer
Produktion:DE, 1965
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© TOBIS Filmproduktion GmbH