Once Upon A Time: In einer fantastischen Welt
110 Min.Ab 12
110 Min.Ab 12
Once Upon A Time: In einer fantastischen Welt
Bai Qian, die Göttin und zukünftige Königin des heiligen Fuchsstammes, wird in die Welt der Sterblichen geschickt, um so den Preis für die Seele ihres Meisters zu bezahlen. Dort trifft sie Ye Hua, den Kronprinzen des himmlischen Königreichs, in den sie sich verliebt. Doch als sie glücklich verheiratet ist und ein alter Feind erneut in ihr Leben tritt, gerät alles in Gefahr...
Genre:Fantasie, Romanze
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Tiberius Film