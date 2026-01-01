Once Upon a Time in Venice
95 Min.Ab 16
95 Min.Ab 16
Once Upon a Time in Venice
Der Ex-Polizist und Privatdetektiv Steve Ford (Bruce Willis) führt ein chilliges Leben in 'Venice Beach'. Er skatet, er surft und ist für die Kinder am Strand ein cooles Vorbild. Doch als sein vierbeiniger Liebling 'Buddy' von einer berüchtigten Gang geraubt wird, besinnt sich Steve auf seine Fähigkeiten als hartgesottener Ermittler und stürzt sich ins Gangster- und Drogen-Milieu. Unterstützt wird er dabei von seinem besten Kumpel Dave (John Goodman), der heilfroh über diese ungewöhnliche Ablenkung von seiner Lebenskrise ist. Schon kurz darauf befinden sich die beiden durch irrwitzige Zufälle in einer wilden Verfolgungsjagd, bei der kein Auge trocken bleibt.
Genre:Action, Comedy
Produktion:US, 2017
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© 2026 PLAION PICTURES GmbH