One Piece - Abenteuer in Alabasta - Die Wüstenprinzessin
87 Min.Ab 12
Die Strohhutbande trifft auf Bon Curry. Ein schräger Typ, der sich außerdem in jede Person verwandeln kann, die er einmal im Gesicht berührte. Die schöne Prinzessin Vivi erkennt ihn als Komplizen von Sir Crocodile, der in Vivis Heimat Alabasta einen Bürgerkrieg anzetteln will, um die Macht an sich zu reißen. Kann die Strohhutbande Vivi und ihrem Vater, dem König von Alabasta, helfen?
Genre:Anime, Abenteuer, Fantasie
Produktion:JP, 2007
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© TOEI ANIMATION EUROPE SAS