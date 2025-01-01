Online - Meine Tochter in Gefahr
Katja steckt mitten in ihrer Scheidung, als ihre Tochter Jessy sich abkapselt und in die Welt des Internets flüchtet. Kurzerhand kappt Katja ihren Internetzugang und tauscht Jessys Smartphone gegen ein einfaches Handy aus. Danach gerät Katjas Welt aus den Fugen: Plötzlich sind ihr Geld, ihr Job, ihre Freunde weg ... und auch Jessy ist verschwunden. Der Teenager hat sich in große Gefahr begeben. Wer verbirgt sich hinter der ominösen "Chrissy", mit der Jessy ständig gechattet hat?
Genre:Thriller, Drama
Produktion:DE, 2012
Copyrights:© Zeitsprung Pictures GmbH