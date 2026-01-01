Operation Corned Beef
Operation Corned Beef
Der französische Geheimdienst plant eine heikle Operation: Mithilfe einer Wanze, versteckt in einem Verlobungsring, soll die Ankunft des berüchtigten Waffenhändlers Augusto Zargas in Paris überwacht werden. Auf den Fall wird Top-Agent „Squale“ Boulier angesetzt. Doch der perfekte Plan gerät aus dem Ruder, als die Trägerin des Rings ausgerechnet jetzt Urlaub nehmen und ihren Hochzeitstag feiern will. Um die Mission nicht zu gefährden, setzt Boulier alles daran, sie unter Beobachtung zu halten und sorgt dabei für ein Chaos nach dem anderen. Zwischen Geheimdienstintrigen, Verwechslungen, Eifersucht und spektakulären Pannen entwickelt sich eine rasante Agentenfarce. Mit Jean Reno und Christian Clavier in Bestform verbindet Operation Corned Beef Action, Slapstick und Spionage zu einer turbulenten Komödie voller Überraschungen.