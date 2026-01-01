Operation Mekong
Auf dem Mekong werden die Leichen von 13 chinesischen Seeleuten gefunden. Am Tatort werden 900.000 Methamphetaminpillen sichergestellt. Hatten die Männer etwas mit der Drogenproduktion im Goldenen Dreieck von Laos, Myanmar und Thailand zu schaffen? Zur Aufklärung der Todesfälle wird eine Spezialeinheit unter der Führung des erfahrenen Gang Gao (Zhang Hanyu) in das gefährliche Gebiet entsandt. Die Spuren führen die Ermittler geradewegs zu Drogenbaron Naw Khar (Pawarith Monkolpisit), der sein Hoheitsgebiet mit Terror und Gewalt sichert und dabei keine Gefangenen macht. Seine tief im Dschungel gelegene Rauschgift-Homebase scheint uneinnehmbar - genau das wollen Gang Gao und sein Team ändern. Doch der Weg zur Gerechtigkeit ist mit gefährlichen und tödlichen Hindernissen gepflastert.