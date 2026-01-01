Our Nature
Ein großes Team von Kameraleuten und Naturforschern haben sich unsere Natur vorgenommen, um Ihnen die schönsten Momente zu präsentieren. Die Geschichte, die alles verbindet, ist nicht der Mensch, sondern unsere Natur. Genießen Sie diese einmaligen Aufnahmen bequem von zu Hause aus. Das preisgekrönte Team hinter dieser Produktion konnte auf modernste Technik zurückgreifen, um Ihnen noch realere Bilder unserer Erde zu präsentieren.
Genre:Dokumentation
Produktion:DE, 2019
