Pacific Rim: Uprising
107 Min.Ab 12
107 Min.Ab 12
Pacific Rim: Uprising
Fortsetzung des Sci-Fi-Abenteuers "Pacific Rim" mit John Boyega und Scott Eastwood: Jake Pentecost, Sohn des legendären Jaeger-Piloten Stacker, fristet sein Dasein im Untergrund, wo er sich mit illegalen Geschäften über Wasser hält. Als die Menschheit jedoch erneut von den Kaiju bedroht wird, muss er sich seiner Schwester Mako Mori und deren Verteidigungsgruppe anschließen, um die Welt zu retten und doch noch in die Fußstapfen seines Vaters zu treten.
Genre:Science Fiction
Produktion:US, 2018
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© NBC UNIVERSAL International GmbH