Padre
92 Min.Ab 12
92 Min.Ab 12
Padre
Wild entschlossen, Gerechtigkeit walten zu lassen, macht sich der pensionierte amerikanische Richter Randall Nemes (Nick Nolte) zusammen mit dem Auftragskiller Gaspar (Luis Guzmán) auf, einen unbedeutenden Hochstapler (Tim Roth) zu finden, der sich in einer kleinen kolumbianischen Stadt als 'Padre', als Pastor ausgibt. Dabei werden sie allerdings von einem rauflustigen 16-jährigen Mädchen vom Kurs abgebracht, die sich in den Kopf gesetzt hat, ihre kleine Schwester in den USA wiederzufinden.
Genre:Thriller, Drama
Produktion:CA, 2018
Altersfreigabe:
12
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