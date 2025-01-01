Pamela Butler: Entführt am helllichten Tag | True Crime Doku
Die 10-jährige Pamela Butler ist mit dem Roller unterwegs, als sie am helllichten Tag von einem Sexualverbrecher entführt wird. Das FBI identifiziert den Verdächtigen und erfährt, dass er kranke Fantasien hat, Mädchen zu vergewaltigen und zu töten. Jetzt bleiben den Agenten nur noch Stunden, bevor seine Fantasien wahr werden. Bei “Criminal Pursuit“ begibst du dich in die anspruchsvollste Strafverfolgungsbehörde der Welt: das Federal Bureau of Investigations. Tauche ein in das moderne FBI und sei dabei, während die Behörden hochkarätige, schwierige Verbrechen lösen. Diese Fälle reichen von der Verfolgung von Brandstiftern, Cyber-Kriminellen, Entführungen, Waffenhändlern, Morden bis hin zum Terrorismus. So wie sich die Taktiken zur Jagd auf die gefährlichsten Verbrecher der Welt weiterentwickeln, so entwickeln sich auch die Agenten, die an diesen hochkarätigen Fällen arbeiten.