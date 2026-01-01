Passengers
112 Min.Ab 12
Passengers
Jim und Aurora begeben sich an Bord eines Raumschiffs und werden in einen Kälteschlaf versetzt, um eine jahrzehntelange Mission zu unterstützen. Als sie an Bord erwachen, wird ihnen schnell klar, dass sie viel zu früh aufgeweckt wurden. Weil sie ihr Schicksal zusammenschweißt, kommen sich die beiden näher. Doch ihr Glück wird jäh zerstört, als die gesamte Mission durch einen technischen Fehler zu scheitern droht. Können Jim und Aurora das Leben der übrigen Passagiere retten?
Genre:Science Fiction
Produktion:US, 2016
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
