Pearl in Paradise
Pearl in Paradise
Die abenteuerlustige Reisefotografin Alex Anderson steht kurz vor dem wichtigsten Auftrag ihrer Karriere: Eine sensationelle Titelstory soll ihr den Traumjob sichern. Gemeinsam mit dem erfolgreichen, aber eher sicherheitsliebenden Autor Colin Page reist sie auf die traumhaften Fidschi-Inseln. Dort sollen sie für ein Reisemagazin eine legendäre blaue Perle aufspüren, die einst als verschollen galt und deren Mythos Colin in seinem Bestseller verewigt hat. Was als berufliche Zweckgemeinschaft beginnt, entwickelt sich schnell zu einer abenteuerlichen Schatzsuche voller unerwarteter Hindernisse, exotischer Landschaften und persönlicher Herausforderungen. Zwischen Dschungelpfaden, Wasserfällen und endlosen Stränden geraten Alex’ Freiheitsdrang und Colins kontrollierte Lebensweise immer wieder aneinander – und ergänzen sich zugleich auf überraschende Weise. Während die Suche nach der geheimnisvollen Perle sie immer tiefer ins Inselinnere führt, entdecken beide, dass es im Leben um weit mehr geht als um Erfolg und Ruhm. Inmitten paradiesischer Kulissen stellt sich schließlich die Frage, ob der wahre Schatz nicht längst gefunden ist.