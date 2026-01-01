Peggy Sue hat geheiratet
Peggy Sue hat geheiratet
Peggy Sue Bodell steckt mitten in einer Ehekrise und besucht widerwillig ihr 25‑jähriges Highschool‑Treffen. Als sie zur Ballkönigin gekrönt wird, wird ihr alles zu viel – sie bricht zusammen und erwacht plötzlich im Jahr 1960, zurück in ihrem 17‑jährigen Körper, aber mit all dem Wissen ihres späteren Lebens. Verwirrt, aber fasziniert stolpert sie durch ihre zweite Jugend: vertraute Flure, alte Freundinnen und die bittersüße Erkenntnis, dass manche Entscheidungen schwerer wiegen, als sie damals ahnte. Sie trennt sich impulsiv von Charlie, ihrem zukünftigen Ehemann, und flirtet mit neuen Möglichkeiten – dem brillanten Richard oder dem rebellischen Michael – und fragt sich, ob ein anderer Weg sie glücklicher machen könnte. Doch das Schicksal mischt mit, und trotz aller Alternativen führt jeder Tag sie wieder zurück zu Charlie, zu all dem Chaos, der Leidenschaft und den Fehlern, die ihre gemeinsame Geschichte geprägt haben. Am Ende muss Peggy entscheiden, ob man die Vergangenheit wirklich neu schreiben kann – oder ob Liebe gerade dann Bestand hat, wenn sie nicht perfekt ist.