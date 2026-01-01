Peter Kraus - Eine Legende
47 Min.Ab 0
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Peter Kraus - Eine Legende
In diesem persönlichen Portrait zeigt Otto Retzer den Ausnahme-Künstler Peter Kraus, anlässlich seines 85. Geburtstags, von seiner ganz privaten Seite. Der Film begleitet ihn zur 30-jährigen Jubiläums-Gala der TV-Serie „Ein Schloss am Wörthersee“, bei seinem Auftritt mit Band, zu seinem Weingut in Gamlitz und zeichnet seine wichtigsten Karriere-Stationen nach. Auch seine Familie und Wegbegleiter kommen zu Wort und reflektieren das Phänomen „Peter Kraus".
Altersfreigabe:
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