Picking Up the Pieces - Ich habe doch nur meine Frau zerlegt
92 Min.Ab 16
92 Min.Ab 16
Picking Up the Pieces - Ich habe doch nur meine Frau zerlegt
Der Metzger Tex Cowley lebt mit seiner Frau Candy in einer Wohnwagenkolonie in Arizona. Tex ist ein Jammerlappen, und Candy lässt keine Gelegenheit aus, dem faden Eheleben zu entfliehen - Sheriff Bobo ist längst nicht ihr einziger Liebhaber. Als Tex seine Frau eines Tages in flagranti erwischt, bringt er sie um. Mit ihrer Leiche im Gepäck macht er sich auf nach New Mexico, um sie dort zu vergraben ...
Genre:Comedy
Produktion:US, 2000
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Beta Film GmbH