Pinot Noir und ein Tropfen Liebe
Pinot Noir und ein Tropfen Liebe
Eigentlich hatte die junge Reporterin Sam Hart (Rebecca Olson) ihr kleines Heimatstädtchen schon längst hinter sich gelassen und träumt vom großen Durchbruch als Autorin in der Großstadt, als ein anstehender Auftrag für einen Artikel eines Hochzeitsmagazins sie ausgerechnet wieder an den Ort ihrer Jugend zurückbringt. Kaum dort angekommen, stößt Sam mit ihrer alten Flamme Liam Hawthorne (Marcus Rosner) zusammen. Inzwischen ist der smarte Erbe des ortsansässigen Weinguts aber längst mit einer anderen verlobt und plant gerade seine spektakulären Hochzeitsfeierlichkeiten, über die Sam berichten soll. Beide geben ihr Bestes, um sich die Anspannung nicht anmerken zu lassen - und damit fängt das Chaos gerade erst an. Jetzt muss Sam nicht nur ihren Job erledigen, nebenher die größte Romanze des Jahrhunderts zu Ende schreiben und außerdem gute Miene zum bösen Spiel machen, sondern auch herausfinden, wie tief ihre Gefühle für Liam wirklich noch sind...