Pirates of Somalia
Pirates of Somalia
Nach dem College-Abschluss träumt Jay Bahadur (Evan Peters) davon, ein erfolgreicher Journalist zu werden. 2008 reist er auf den Rat des erfahrenen Kollegen Seymour Tolbin (Al Pacino) nach Somalia, um ein Buch zu schreiben. Er hat zwar keinen konkreten Plan, dafür aber jede Menge Ehrgeiz. Begleitet von seinem Übersetzer Abdi (Barkhad Abdi) kriegt er tiefe Einblicke in das Leben und die Organisation der hiesigen Piraten. Doch es scheint alles nicht genug zu sein - um einen Verleger für sein Buch zu finden, begibt sich Jay sogar in Gefahr.
Genre:Biografie, Drama
Produktion:ZA, US, 2017
12
Copyrights:© 2026 PLAION PICTURES GmbH