Vor TV
Platoon
116 Min.Ab 16
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Platoon
Chris Taylor, ein College-Student aus wohlhabendem Hause, findet es ungerecht, dass sich in Vietnam nur Arme oder die Angehörigen von Minderheiten für Uncle Sam schlagen - und sterben. Er meldet sich freiwillig an die Front. Schon bald stellt Chris entsetzt fest, dass hier niemand für Amerikas Ehre kämpft; in dem dreckigen Krieg geht es nur um eines: überleben um jeden Preis. Es dauert nicht allzu lange, und der desillusionierte Ex-Idealist hat ebenfalls Blut an den Händen.
Genre:Action
Produktion:US, 1986
Altersfreigabe:
16DESORIENTIERUNG
Copyrights:© 1986 Orion Pictures Corporation. All Rights Reserved.