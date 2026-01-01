Plattfuß am Nil
104 Min.Ab 6
104 Min.Ab 6
Plattfuß am Nil
Der bizarre Professor und Käfersammler Cerullo ist nach Ägypten verschleppt worden. Er hat einen so genannten "Ölkäfer" entdeckt, der in der Lage sein soll, Öl aufzuspüren. Zusammen mit Sergeant Caputo und seinem Adoptivkind Bodo startet der neapolitanische Kommissar Rizzo, genannt "Plattfuß", eine höchst abenteuerliche Mission in Ägypten. Auf einem Bazar stoßen sie schließlich auf die Spur des Professors und seiner Entführer.
Genre:Action, Comedy, Krimi-Drama
Produktion:IT, 1979
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© TOBIS Filmproduktion GmbH