Polinas magische Abenteuer
77 Min.Ab 6
77 Min.Ab 6
Polinas magische Abenteuer
Polinas (Polina Pechenenko) Eltern sind auf rätselhafte Weise verschwunden. Daher lebt das 11-jährige Mädchen bei seiner bösartigen Tante. Als Polina ein Filmstudio besucht, um mehr über den Verbleib ihrer Mutter (Virginie Ledoyen) in Erfahrung zu bringen, passiert etwas Unglaubliches: Das Mädchen findet sich in einer fantastischen Welt wieder, wo Wikinger, Ritter und Prinzessinnen den Ton angeben. Die Spurensuche hinter der magischen „Silberleinand“ birgt Abenteuer und Gefahren, während Polina die Puzzleteile des Familienrätsels zusammenfügen muss. - Der Kinderfilm von Olias Barco ist eine ukrainisch-französische Koproduktion. Jean Reno taucht als Hologramm in einer Nebenrolle auf.
Genre:Kinder, Fantasie, Abenteuer, Drama
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.